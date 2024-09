Metka Cesar: »Narava nas zdravi, hrani, oblači in pomirja«

Metka Cesar je cenjena zeliščarka s Pragerskega, ki zadnja leta prebiva v Mariboru. A ljudje na Bistriškem je niso pozabili: kadar potrebujejo pomoč iz narave, se obrnejo nanjo. Metka ne le da nabira zelišča in iz njih izdeluje mazila in čaje, ampak je prava zakladnica znanja. Svoje znanje rada deli med zainteresirane v sklopu predavanj ali pa ob vsakdanjem klepetu.

Iz zelišč izdelujete številne pridelke in izdelke. Kateri so tisti, ki so pri vas uporabljeni na dnevni bazi?

Zagotovo je ognjič številka ena. Je široko uporaben: za otroke in odrasle, lahko se ga da v usta in z njim namaže boleče dlesni, pomaga tudi ginekološko pri odpravljanju glivic … Potem pa smiljevo mazilo, smilja imam sicer na vrtu le za okras, za uporabo pa ga nabiram na Primorskem, tam so eterične moči še močnejše – zaradi vpliva morja, sonca in kamnov. Omenila bi še lovorjevo mazilo, ki je proti vsem vrst bolečinam: za kolke, kolena, kosti, artritis, mišična obolenja … Pomembno se mi zdi, da uporabljamo naravna mazila, saj pri njih ni stranskih učinkov. Dandanes že skoraj vsakega nekaj boli – način življenja naredi svoje. Strah, jeza, naglica – to vse vpliva na telo. Če si nekonfliktna oseba in stvari zadržuje v sebi – to vpliva na ščitnico. Če se veliko jezimo, pridejo težave z jetri. Če si v strahu, pridejo težave z ledvicami.

Zdravilno moč najdete v številnih rastlinah, celo v plevelu.

Ja, res je. Trpotec je ena čudovita prastara rastlina, že naši predniki so rekli: Zakaj bi nas na poteh bolele noge, če je trpotec na poti. Naši predniki so veliko hodili bosi in so se ranili, trpotec pa je to s svojimi sokovi pozdravil – nobena rana se ni zagnojila, rane so se hitro zacelile. V trpotcu so našli antibiotične, antiseptične snovi, ki preprečujejo gnojenje rane. Ker nam trpotec ni na razpolago skozi vso leto, sem začela izdelovati trpotčevo mazilo, ki je odlično za boleče utrujene noge, rane, pekoče noge, hemeroide in vse pike insektov. Obnavlja pa tudi kožo, tako da eni moje mazilo radi uporabljajo tudi za obraz.

Dandanes je stres spremljevalec marsikoga, čeprav vemo, da je škodljiv. Stres s seboj lahko pripelje tudi nespečnost … Nam tudi na tem področju lahko narava pomaga?

Odlična zelišča za nespečnost so melisa in lipa, pa tudi rožmarin – za tiste, ki nimajo visokega krvnega pritiska. Pomaga tudi šipek, saj ima veliko C vitamina, ki pripomore k boljšemu spancu. Drugače bi pa priporočala za odlično spanje čaj iz jabolčnih olupkov. To je fantastičen čaj, ki pomirja, sprošča, krepi imunski sistem, čisti strupe in težke kovine iz telesa. Pomembno pa je, da imamo neškropljena jabolka. To izgleda tako, da na debelo olupimo dve jabolki in jih damo kuhati v pol litra mrzle vode. Pustimo vreti deset minut in potem deset minut počivati.

Poletje se poslavlja, pred vrati je jesen. Kakšne zdravilne rastline boste nabirali jeseni?

Še vedno bom nabirala ognjič, koprivo, lovor. V višjih legah se najde še kaj rmana. Na vrtu bom porezala žajbelj, meto in meliso. Nabiramo lahko še bezgove jagode in trpotec.

Obstaja rek: vsak je svoje sreče kovač. Se z njim strinjate?

Zelo. Tu si mislim, da je zelo pomembno, kako živimo, razmišljamo in delujemo, s kom se družimo, kakšno hrano uživamo, koliko smo v naravi ter koliko spoštujemo sebe in druge. Če upoštevamo vse te dejavnike, potem sem prepričana, da nam sreča trka na vrata. Narava nas namreč zdravi, hrani, oblači in pomirja. Zato bi priporočala, da gremo vsak dan v naravo in obiščemo to zeleno lekarno, ki nam je zmeraj na razpolago.

Intervju je v celoti objavljen v septembrski številki Bistriških novic. (A. S.)