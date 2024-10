Sestrstvo. Celje gosti 30. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk.

Center sodobnih umetnosti (CSU) je do 10. oktobra gostil del 30. mednarodnega festivala sodobnih umetnosti Mesto žensk. Festival sicer poteka v Ljubljani, CSU se z društvom za promocijo žensk v kulturi Mesto žensk povezuje že vrsto let in ob jubilejni ediciji festivala gosti dve plesno-gledališki predstavi, projekcijo filma in ustvarjalno delavnico.

Sestrski odnos že 30 let

Članice društva Mesto žensk ob 30-letnici razmišljajo: »Razvoj festivala skozi leta ne bi bil mogoč brez sestrskih odnosov številnih ljudi, ki so sodelovali, zasnovali, organizirali in spremljali festivalske izdaje. Prav zaradi teh odnosov, ki temeljijo na solidarnosti, razumevanju razlik in podpori, letos oktobra s ponosom praznujemo 30. obletnico festivala Mesto žensk. Posvečena je vsem tistim, ki so vložili_e svoj čas in energijo v razvoj festivala in društva, pa tudi tistim, ki so nas podpirali_e in spremljali_e naše delo. Zato letošnja festivalska izdaja odpira temo sestrstva, ki presega razlike in omogoča sodelovanje mnogih žensk, spolno nekomformnih oseb in naših podpornikov_ic. Zavedajoč se nevarnosti sledenja univerzalističnim konceptom, kot bi jih lahko razlagali v okviru sestrstva, ga me razumemo kot fluidne in prilagodljive prakse, ki ne brišejo razlik v socialno-ekonomskem, etičnem, rasnem in spolnem ozadju, ki je zapisano v izkušnjah mnogih žensk.« Več o programu pa v Celjanu.