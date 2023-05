Mesto lahko zacveti le s sodelovanjem

Sodelovanje. Tudi ali predvsem v lokalnem okolju je še kako pomembno. Celjani sodelovati znamo, vendar nas tudi na tem področju čaka še veliko dela.

V prostorih Ljudske univerze Celje so v sklopu Tednov vseživljenjskega učenja prejšnji teden organizirali pogovorno uro, ki so jo poimenovali ‘Kako uspešno sodelovati v lokalnem okolju?’. Na njej so številni obiskovalci lahko prisluhnili trem gostom; Matiji Kovaču, županu Mestne občine Celje, Milanu Niniću, predsedniku Humanitarnega društva Enostavno pomagam, ter Juretu Glavniku, poslancu za gostinstvo in turizem na obrtno-podjetniški zbornici v Celju in lastniku podjetja Moj Gušt. Pogovor z njimi je vodil Stanislav Žlof z Ljudske univerze Celje.

Celjani smo v sodelovanju zelo dobri

Sodelovanje je izjemno pomembno za vsako okolje. V Celju smo v tem dobri, meni Kovač. »Celjani smo specifični po tem, da smo ponosni na to, da smo Celjani. Zelo se identificiramo s tremi zvezdami iz našega grba. Smo ljudje, ki med seboj znamo sodelovati, kar nas kot mesto dela močne. Kreativni smo in inovativni. Če želimo, smo sposobni marsikaj premakniti. A hkrati smo tudi zelo kritični,« je Celjane opisal celjski župan. Vendar je opozoril, da je pri sodelovanju še kako pomembna tudi dobra in spoštljiva komunikacija, na kar pa pogosto pozabimo. Hkrati tudi pozabljamo, kaj vse pomeni sodelovanje, so opozorili vsi trije glavni govorniki.

Kot je poudaril Glavnik, so Celjani izjemno pomembni za ustvarjanje lokalnih mikropodjetnikov, saj soustvarjajo njihov posel in že s tem pomagajo, da sploh obstajajo. Prav to pa je tisto sodelovanje, ki je za to, da bi knežje mesto zares živelo, še kako pomembno.

Kot so poudarili vsi trije, je za cvetenje mesta pomembno, da se ljudje v njem zadržujejo, obiščejo katero izmed butičnih trgovin v središču mesta, spijejo kavo v katerem od lokalov, se v mestu družijo in se dejansko po njem sprehajajo. »Konec koncev vidim center mesta Celje kot veliko promenado,« je povedal Kovač. Dobri zgledi vlečejo, se strinjata tudi Glavnik in Ninić. Kot je rekel Glavnik, lahko že en sam posrečen primer povzroči domino efekt in napolni mesto. »Mesto in utrip v mestu, dušo mesta ustvarjamo namreč ljudje,« je dodal še Ninić.

Kaj vse bi lahko naredili, da bi bilo sodelovanje še boljše, pa lahko preberete v aktualnem Celjanu, ki vas od danes čaka na prodajnih mestih. (MH)