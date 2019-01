Mestni časopis Celjan je polnoleten

Januarja je minilo natanko osemnajst let, odkar je v medijski prostor v Mestni občini Celje vstopil nov, svež tednik, časopis Celjan. Zaradi časopisa, ki je v tem medijskem prostoru obstajal že takrat precej dlje časa, kot danes mi, so Celjanu ‘zlobneži’ napovedovali hiter zaton. Napovedi se niso uresničile, Celjan je prejšnji teden upihnil osemnajsto svečko. Sprva je bil časopis tiskan v črno-beli tehniki z eno ali dvema barvnima polama, kar je za današnje razmere nepredstavljivo. Ko sem na hitro preletel vseh 941 izdanih številk, vse od prve do zadnje še vedno hranimo v arhivu, sem bil navdušen, kako se je časopis z leti spreminjal.

Prevladovale so urednice

V osemnajstih letih se je na uredniškem mestu zamenjalo šest urednic oziroma urednikov, še najkrajši stalež je imela prva urednica, Alma M. Sedlar, ki jo je kmalu zamenjala Helena Kojnik, nekaj časa v navezi z Iztokom Gartnerjem. Po njenem odhodu je za kratek čas urednikovanje prevzela Barbara Trnovec in za njo Vladimira Skale. Zdaj nad vsebino Celjana že nekaj let bdi Nejc Mihelak. Novinarska ekipa se je v vseh letih obstoja Celjana že nekajkrat zamenjala, najdaljši staž pri časopisu pa ima zagotovo kolega v trženju, Aleš Gaber, ki je rasel s časopisom praktično od ustanovitve, in poslovna sekretarka Nataša Jevšovar. Lahko si čestitamo, postali smo polnoletni!