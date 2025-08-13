Mestna občina Velenje se bo kmalu lotila obnove Velenjskega gradu, kjer ima sedež Muzej Velenje.

Načrtujejo temeljito obnovo statično ogrožene grajske rondele, ki zaradi poškodb predstavlja nevarnost za ohranitev kulturne dediščine. Skupna vrednost projekta znaša 1.219.999,20 evra, s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije že imao odobreno sofinanciranje v višini 992.768,35 evra.

Muzej Velenje sicer vključuje tudi dislocirane enote na katerih so lani že opravili nekaj obnovitvenih del. Zamenjali so streho nad atrijem Velenjskega gradu ter prenovili muzejsko trgovino in obnovili ograjo zeliščnega vrta na Grilovi domačiji. (MH)