Mestna četrt Hudinja: Veseli novega defibrilatorja

Največja pridobitev, ki je MČ Hudinja zaznamovala konec prejšnjega leta, je bil nov defibrilator. Tudi sicer se je v mestni četrti v zadnjem letu zgodilo veliko pozitivnih sprememb, a nekatere težave še vedno ostajajo.

Največja pridobitev mestne četrti, ki se je zgodila pred kratkim, je nov defibrilator, ki so ga namestili pri vhodu v prostore Rdečega križa (RK) na Hudinji. »Čaka nas izobraževanje kar največjega števila občank in občanov, ki bodo lahko v primeru potrebe intervenirali. Pogovorili smo se z zaposlenimi in prebivalci v neposredni bližini stacioniranega defibrilatorja in vsi so izrazili pripravljenost za izobraževanje, ki bo v kratkem organizirano s pomočjo RK Hudinja,« pravi Srečko Čater, predsednik MČ Hudinja.

V MČ so bili sicer v preteklosti deležni kar nekaj pomembnih izboljšav. Dograjen je bil tamkajšnji vrtec, zamenjana je bila zemljina okoli vrtca, bistveno se je povečala tudi šola, prav tako se je uredila njena okolica. Vseeno pa nekatere težave še ostajajo.

Največja težava je pomanjkanje parkirišč

Kot pravi predsednik MČ Hudinja, jih v mestni četrti čaka nujna ureditev parkirišč, ki jih je za trenutne potrebe krajanov absolutno premalo. To se odraža predvsem v zasedenosti le-teh na javnih prometnicah. »Pri tej zasedenosti najbolj izstopa Ulica frankolovskih žrtev, ki je v popoldanskem času velikokrat neprehodna za promet večjih tovornih vozil v obeh smereh,« pojasni Čater. Ob velikem povečanju števila osebnih vozil so predvsem prebivalci blokov v centru mestne četrti prisiljeni parkirati na cesti in v okolici trgovine, kar povzroča številne probleme. Več o tem pa lahko preberete v najnovejšem Celjanu, ki vas še vedno čaka na prodajnih mestih. (MH)