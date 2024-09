Mesojedo rosiko najdemo tudi na Pohorju

Ali veste, da lahko tudi na Bistriškem Pohorju, denimo na sprehodu do Črnega jezera, srečate mesojedo rastlino, rosiko?

»Rosike (Drosera) so privlačne rozetaste trajnice šotnih rastišč, ki jih uvrščamo med mesojede rastline. V Sloveniji so avtohtone tri vrste rosike in vse so na seznamu ogroženih rastlinskih vrst. Najdemo jih na mokrih rastiščih, med drugim tudi na Pohorju,« izvemo v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru.

Teknejo jim komarji

»Njihova najpogostejša hrana so dvokrilci, največkrat komarji. Žuželke pritegnejo rdeči listni robovi, na katerih so nanizane žlezaste dlačice s kapljicami. Žuželke se nadejajo osvežilne tekočine – vode. Kapljice so v resnici organsko lepilo, na katere se žuželke zalepijo. Ko rastlina zazna obiskovalca, se list začne ovijati okoli plena. S pomočjo encimov rastline lahko prebavijo žuželke.

Rosike se razmnožujejo vegetativno, s koreninami in listi. Rastejo v rozetah in jeseni liste pospravijo. Spomladi na novo odženejo iz korenin. Večina vrst cveti belo, v klasastih socvetjih, na izrazito dolgih cvetnih steblih. Na sprehodu do Črnega jezera na Pohorju najpogosteje srečamo okroglolistne rosike – Drosera rotundifolia.«

To soboto – Festival dobrega počutja

Iz Botaničnega vrta pa še novica o dogodku, ki ga prirejajo to soboto, 28. septembra. Prirejajo Festival dobrega počutja.

Tema letošnjega Festivala je gozdni velnes oziroma dobrobit povezovanja z naravo za naše zdrave in dobro počutje. V dopoldanskem času bodo potekala predavanja in vadbe, na stojnicah se bodo predstavila društva in dejavnosti, ki jih povezuje skrb za fizično in psihično zdravje ter zdravo bivalno okolje in dobro počutje nas vseh. Vsebinska obogatitev je dogodek ČAS ZAME z začetkom ob 13.30. Dogajanje bo čez dan spremljala čista glasba kristalnih posod.