Mesna štruca v panceti

Sestavine:

1 kg mletega mesa

150 g rezin pancete

večja čebula

4 stroki česna

2 jajci

2 kosa kruha

sol in poper

timijan in rožmarin

zvrhana žlica kaper

malo mleka za namakanje kruha

Priprava:

korak:

Kruh narežemo na koščke in za nekaj minut namočimo v malo mleka. Česen in čebulo drobno sesekljamo, v ponvi na malo olja oboje zlato rjavo prepražimo in odstavimo.

korak:

V skledo stresemo mleto meso in primešamo ožet kruh. Dodamo prepraženo čebulo in česen, nato velikodušno začinimo s soljo, poprom in ostalimi začimbami. Na koncu dodamo še narezane kapre in razžvrkljana jajca (prihranimo beljak enega jajca) ter dobro premešamo.

korak:

Na delovno površino pogrnemo folijo za živila, ki jo malo naoljimo. Na folijo položimo rezine pancete in nanje zvrnemo mesno zmes. Iz nje oblikujemo štruco s premerom 8–10 cm, ki jo ovijemo s panceto, pri tem si pomagamo s folijo, da vse učvrstimo.

korak:

Štruco preložimo v namaščen pekač brez folije in jo premažemo s prihranjenim beljakom. V na 180 oC segreti pečici jo pečemo eno uro. Med peko štruco večkrat prelijemo z mesnim sokom, nekaj minut pred koncem pa pečico nastavimo na žar, da bo panceta hrustljavo zapečena.

Mesna štruca je klasična, a imenitna pečenka, ki je primerna tudi za slavnostne priložnosti. Pečenko lahko prilagodimo svojemu okusu z dodatki, ki imajo intenzivnejši okus, tako da v meso zamešamo pražene koščke slanine, pražene gobe ali suhe paradižnike.