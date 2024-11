Mesna lazanja po receptu Aleksandre Pirš iz Poljčan

Potrebujemo: čebulo, olivno olje, 500 g mletega mesa, paradižnikovo omako (uporabljam vedno svojo domačo), nariban korenček, sol, poper, origano, baziliko, česen, nariban sir in mozzarelo, liste za lazanjo.

Priprava: Čebulo olupimo in operemo ter jo na drobno nasekljamo, prav tako pripravimo česen. Korenček operemo, nastrgamo in ga na drobno naribamo. V ponvi segrejemo olje in nato dodamo čebulo, ko le ta malo porumeni, dodamo česen, da zadiši, in nato še korenček. Malo premešamo in nato dodamo mleto meso, ki ga prepražimo, da spremeni barvo. Nato dodamo malo vode in paradižnikovo omako ter vse potrebne začimbe. Premešamo in počasi dušimo približno 30 minut.

V tem času pripravimo bešamel: iz 50 g masla, ki ga stopimo v kozici, dodamo 50 g moke in dobro mešamo, da postane zmes gladka. Med mešanjem dodajamo 0,5 l mlačnega mleka, nato solimo, dodamo poper in muškatni orešček in mešamo še kakšnih pet minut.

Pripravimo si glinaste posodice, lahko tudi pekač po želji. Nam je ljubše iz glinastih posodic, ki dajo jedi prav poseben okus. Vsako posodico namastimo z olivnim oljem. Za lazanjo vedno uporabljam sveže pripravljene liste, ki jih kupim na tržnici v Poljčanah, tako, da jih ni potrebno predhodno kuhati. Na dno položimo eno plast listov za lazanjo, nadevamo plast mesne omake, dodam tudi nariban sir po želji ali mozzarelo in nato bešamel. Ponovno pokrijemo z eno plastjo listov za lazanjo in nadaljujemo postopek, dokler ni posodica ali pekač poln do vrha. Zadnjo plast prekrijemo z bešamelom in po vrhu potresemo večje količine sira.

Lazanjo damo v pečico za približno 40 minut na 190 stopinj Celzija. Pečeno lazanjo vzamemo iz pečice in jo pustimo stati vsaj 10 minut, da se malo ohladi.

Pa dober tek!