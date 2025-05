Mesec športa V Celju

Danes se je v Celju začel mesec športa, ki bo potekal do konca maja.

V okviru projekta Celjane čaka bogat in raznolik nabor športnih aktivnosti, ki se jih bodo lahko udeležili brezplačno. Na voljo bodo športne panoge za vse starostne skupine, kot so tek, nordijska hoja, plavanje, joga, ples, kegljanje, nogomet, konjeništvo in še marsikaj. Letos pa so poskrbeli tudi za novost, organizirali bodo turnir v odbojki, teniški turnir dvojic in turnir v malem nogometu.

Celoten program športnih aktivnosti je objavljen na spletni strani Športne zveze Celje, kjer je na voljo tudi naslov za prijavo. Več o dogajanju pa preberite v Celjanu, ki vas bo že v sredo čakal na prodajnih mestih. (MH)