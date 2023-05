Mesec športa do 4. junija

V Celju že od prejšnjega tedna poteka mesec športa, ki ga je tudi letos celjska občina pripravila s Športno zvezo Celje.

Letošnji program, ki bo potekal do 4. junija, je bogatejši od programov v minulih letih, zato na občini verjamejo, da so zdrave in zanimive športne aktivnosti približali vsem generacijam. Vse športne aktivnosti so brezplačne.

Kot so sporočili s celjske občine, se občani letos lahko prvič preizkusijo v rokometu in gorskem kolesarjenju, se seznanijo z osnovami trail teka, še vedno pa bodo imeli na voljo vse aktivnosti, ki so bile v preteklosti dobro obiskane.

Največ bi jih plesalo

Kot kažejo podatki, so največ športnih navdušencev pritegnili družabni plesi, konjeništvo, tekaške aktivnosti, supanje, pohodništvo in poučne delavnice za zdrav življenjski slog.

»Športne aktivnosti, ki jih pripravljajo v okviru meseca športa, so odličen način, da se zdrav in aktiven življenjski slog približa čim večjemu številu ljudi. Vsi, ki se želijo udeležiti aktivnosti in narediti nekaj dobrega za svoje zdravje ter počutje, se lahko prijavijo na spletni strani Športne zveze Celje,« so še navedli na celjski občini.