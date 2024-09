Mešana fižolova solata po receptu Marjetke Šetar

Marjetka Šetar iz Gaja pri Pragerskem z nami deli recept za okusno fižolovo solato. Sestavine naberite na domačem vrtu in pripravite odlično ozimnico. V zimskih mesecih je lahko to samostojna jed (malica) ali dodatek h glavni jedi. Zelo se poda h krompirju.

Sestavine

5 kg fižola (1 kg sveže luščenega ter 4 kg stročjega)

3 l vode

½ l kisa za vlaganje

10 srednje velikih paprik

10 ne preveč zrelih paradižnikov

5 srednje velikih čebul

18 dag soli

13 dag sladkorja

140 ml olja

Postopek

Fižol na pol skuhaš. Nato ga vzameš iz vode in daš v to vodo kis, olje, sladkor in sol. Ko zavre, dodaš narezano čebulo, papriko in paradižnik. Ko zavre, dodaš fižol, in ko ponovno zavre, dobro premešaš in naložiš v vroče kozarce. Zapreš in kozarce pokriješ, da se počasi ohlajajo.