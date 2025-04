Mercator kmalu zapira trgovino na konjiški Škalski cesti

Potem ko je konec lanskega leta Mercator zaprl vse svoje tehnične prodajalne, med njimi tudi M Tehniko v Slovenskih Konjicah, zdaj nadaljujejo s krčenjem svoje maloprodajne mreže.

V Mercatorju so za NOVICE in Radio Rogla potrdili, da zapirajo trgovino na Škalski cesti v Slovenskih Konjicah. Ob tem pravijo, da natančnega datuma zaprtja še ne morejo sporočiti. Po naših neuradnih podatkih pa naj bi trgovino zaprli že v začetku maja.

Zakaj zapirajo?

»Mercator v procesu osredotočanja na osnovno dejavnost sledi tudi poslovni učinkovitosti. Pri odločitvi za zapiranje enot Mercator Tehnike je bilo v ospredju predvsem osredotočanje na osnovno dejavnost. Pri zapiranju maloprodajnih enot gre predvsem za skrb za poslovno učinkovitost,« so odločitev pojasnili v Mercatorju. Dodali so, da pri tem analizirajo vsako maloprodajno enoto po prihodkih in stroških, pri tem upoštevajo tudi aktualne razmere na trgu dela.

Odločitev za zaprtje posamezne enote je odvisna tudi od tega, pojasnjujejo v Mercatorju, ali je v bližini druga Mercatorjeva maloprodajna enota, kar v Slovenskih Konjicah je (Su-permarket na Slomškovi). »Tako se bo trgovina na Škalski cesti zaprla,« so navedli v Mercatorju.

Več o zaprtju trgovine in tem, kaj se dogaja s stavbo M Tehnike v Slovenskih Konjicah, pa pišemo v tiskani številki lokalnega časopisa NOVICE, ki je na prodajnih policah le še danes.

(NK)