Mednarodni atletski miting v Slovenski Bistrici odlično uspel

V bistriškem športnem parku je včeraj v zelo lepem vremenu in odličnem vzdušju potekal 23. Mednarodni atletski miting »Slovenska Bistrica 2023«, ki je bil prvič del izziva svetovne celinske serije (World Athletics Continental Tour Challenger) ter hkrati tudi štel v sklop Mednarodne atletske lige Telekom Slovenije. Na mitingu je nastopilo 331 atletov in atletinj iz Slovenije in iz tujine.

1 od 2

V 21. Stepišnikovem memorialu v metu kladiva sta zmagala Kitajec Wang Qi (69,50 m) in Venezuelka Rosa Rodrigues (72,49 m). Tretji memorial Marjana Štimca v suvanju krogle je dobil Srb Armin Sinančević (21,14 m). V teku na 400 metrov z ovirami sta zmagala Velenjčka Agata Zupin (56,01 s) in Matic Ian Guček (50,32 s) iz celjskega Kladivarja, tretji je bil še en Celjan Marko Pepelnak (54,19 s). Zupinova je le za pet stotink zaostala za svojim državnim rekordom. V skoku v daljino je s 6,49 m zmagala Neja Filipič (Mass). Ptujčan Anej Čurin Prapotnik je v finalu na 100 m tekel celo hitreje od osebnega rekorda s časom 10,24 s, a ob nekoliko premočnem vetru v hrbet (+2,4 m/s). Na 100 m ovire je Nika Glojnarič (Brežice) s 13,21 s le za stotinko ugnala Milico Emini (Mass), ki je bila druga s 13,22 s. Veronika Domjan (Ptuj) je v metu diska slavila s 54,86 m, tretja je bila Hana Urankar (Kladivar) z 53,16 m. Eva Pepelnak (Kladivar) je zmagala v troskoku s 13,41 m, Martina Ratej (Kladivar) pa v metu kopja s 56,16 m. V skoku v daljino je magičnih osem metrov preskočil Hrvat Filip Pravdica (8,01 m). V teku na 800 metrov je zmagal Mariborčan Žan Ogrinc (1:50,96 min), drugi je bil Celjan Žiga Jan (1:51,17 min). V skoku v višino je zmagala Madžarka Fedra Fekete (1,82 m), tretja je bila Celjanka Ela Velepec (1,73 m).

1 od 16

Domači bistriški atleti in atletinje so dosegli naslednje rezultate. Nino Celec je v skoku v daljino zasedel šesto mesto (740 cm), Klemen Modrijančič je bil deveti (699 cm). Žan Ritlop se je v kvalifikacijah teka na 100 metrov (10,97 s) z dvanajstim mestom uvrstil v finale, kjer pa ni nastopil, saj je v tem času tudi skakal v daljino. S 699 cm je dosegel nov osebni rekord, vendar se mu le ta ni priznal ravno zaradi nenastopa v finalu teka na 100 metrov. Zala Veber je v metu kopja zasedla šesto mesto (33,92 m), Gala Trajkovič je bila v teku na 400 metrov z ovirami osma (1:02,69 min). Oskar Petak je v teku na 800 metrov zasedel štirinajsto mesto in tekel nov osebni rekord (1:57,66 min). Nenad Zdravković je v teku na 300 metrov zasedel šestnajsto mesto (36,40 s). (D.G.)

1 od 7