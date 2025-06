Mednarodna vojaška vaja Jadranski udar bo potekala tudi na območju Velenja

Od 13. do 24. junija bo v Sloveniji potekala dvanajsta mednarodna vojaška vaja Jadranski udar, ki jo organizira Slovenska vojska v sodelovanju z zavezniškimi in partnerskimi državami. Vaja bo potekala na več lokacijah po državi, tudi na območju Šaleške doline.

Tam bodo aktivnosti potekale v okolici rudnika Velenje ter ob Šoštanjskem, Velenjskem in Škalskem jezeru. V usposabljanju bo sodelovalo približno 130 vojakov, ki se bodo premikali peš in z različnimi vojaškimi vozili, predvidena je tudi uporaba manevrskega streliva, efektov poka in dima, v času usposabljanja pa bodo zračni prostor preletavala letala in helikopterji.

Sodelovalo bo okrog 800 udeležencev

Vse aktivnosti se bodo izvajale v skladu z vnaprej določenim scenarijem, kolikor mogoče nemoteče za okolico. Udeleženci bodo uporabljali obstoječe prometne in dostopne poti, premiki pa bodo organizirani z upoštevanjem varnosti in zaščite okolja.

Na vaji se pričakuje okoli 800 udeležencev, od tega približno 400 pripadnikov iz 30 zavezniških in partnerskih držav: Avstralije, Avstrije, Belgije, BiH, Češke, Črne gore, Danske, Estonije, Finske, Francije, Grčije, Hrvaške, Italije, Kanade, Latvije, Litve, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Romunije, Severne Makedonije, Slovaške, Španije, Švedske, Švice, Turčije, Velike Britanije in ZDA.

Namen vaje je krepitev sodelovanja med državami članicami Nata in partnerskimi državami ter usposabljanje kontrolorjev združenega ognja, pripadnikov specialnih enot, posadk letal in drugih sodelujočih struktur. (MH)