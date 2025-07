Medkulturno druženje ob jedeh v Slovenskih Konjicah

V Lambrechtovem domu je pretekli teden potekalo medkulturno kulinarično druženje, ki je povezalo udeležence različnih programov socialne aktivacije in stanovalce doma. Dogodek so pripravili Zavod ZRI Celje, Mladinski center Dravinjske doline in Ljudska univerza Rogaška Slatina v sodelovanju z Ljudsko univerzo Celje.

Albanskogovoreče udeleženke so predstavile pripravo tradicionalnega bureka, slovenski del pa je poskrbel za jedi, kot so matevž, kranjska klobasa s kislim zeljem ter zavitki. Poleg okusne hrane je dogodek spodbudil medkulturno izmenjavo in medgeneracijsko povezovanje ter prispeval k večji vključenosti v skupnost.

