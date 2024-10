Medaljoni in šampinjoni v kremni omaki

Sestavine za 4 osebe:

600 g svinjske ribice

1 večja čebula

3 stroke česna

400 g šampinjonov

nekaj vejic svežega timijana

pol kozarca belega vina

200 ml sladke smetane

sol in sveže mleti poper

2 žlici masla

malo olivnega olja

Priprava:

korak:

Šampinjone očistimo in jih narežemo na lističe, manjše gobice lahko razrežemo na četrtine. Z mesa odstranimo srebrno kožico, saj se med peko ne zmehča, narežemo na enako debele medaljone, kakšna slaba 2 cm.

korak:

V ponvi na srednjem do močnem ognju segrejemo malo olja in žlico masla in vanjo zložimo polovico medaljonov, da temperatura ne bo preveč padla. Medaljone solimo in popramo, oskubimo vejice timijana in razporedimo po medaljonih. Pečemo na vsaki strani približno tri minute, da so zlato rjavi, nato jih prestavimo na krožnik in pokrijemo ter spečemo še drugo polovico medaljonov.

korak:

V ponev, v kateri smo pekli meso, dodamo še malo masla in posteklenimo nasekljano čebulo. Primešamo gobice, rahlo solimo in jih na hitro popražimo, da se rjavo obarvajo in zmehčajo. Na koncu dodamo še nasekljan česen in vse skupaj med mešanjem pražimo še minutko. Prilijemo pol kozarca vina in s kuhalnico postrgamo po dnu, da odlepimo karamelizirane koščke, ki so nastali med praženjem ter v omako vmešamo smetano. V ponev vrnemo pečene medaljone ter vse skupaj na zmernem ognju kuhamo še nekaj minut ter postrežemo z izbrano prilogo.

Svinjski medaljoni v slastni gobovi omaki s smetano je ena tistih jedi, ki ne zahteva zelo veliko časa in kljub temu navduši z okusom.