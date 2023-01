Med zmagovalci projekta Kreakcija tudi študenta z Bistriškega

Med avtorji najboljših komunikacijskih kampanj študentov sta tudi Bistričan Žan Zafošnik in Makolčan Jure Kodrič. V projektu Kreacija sta s filmčkom Nasilje ni igra osvojila drugo mesto.

Projekt Kreakcija (družbeno-odgovorna in kreativna akcija) skupaj s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru pripravljajo na Policijski upravi Maribor, v sodelovanju s Slovenskim društvom za odnose z javnostmi. Študentje medijskih komunikacij so v sklopu Kreakcije pripravili projekte, s katerimi so naslovili enega izmed petih področij, povezanih z mladimi in varnostjo.

Žan Zafošnik in Jure Kodrič sta sošolca magistrskega študija medijskih komunikacij. Kot sta povedala, je to njun prvi skupni projekt. Snemanje filma je potekalo dva dni, pretežno v Slovenski Bistrici. Sama montaža s popravki pa je trajala še skoraj teden dni.

»Gre za projekt ozaveščanja o nasilju med mladimi. Posnela sva kratek video, v katerem nagovarjava mlade, da nasilje ni rešitev, da v nasilju nikoli ne najdemo zmagovalca, vedno samo poraženca,« je pojasnil Jure Kodrič.

O vsebini

»Eden od karakterjev pride do drugega in ga začne brutalno pretepati. Nato pa se pojavi na sceni policija. Video se spremeni na dva dela, v enem spremljamo potovanje pretepenega v zdravstveni dom in njegovo zdravljenje, v drugem delu pa bežanje nasilneža pred policijo, ki ga na koncu tudi dobijo, gre za zapahe in zgodba se konča,« strne vsebino Kodrič. Vlogi v filmu sta odigrala Jan Kolar in Jan Sagadin.

O Kreakciji

Projekt Kreakcija so letos izvedli tretjič. Prejeli so 13 kreativnih izdelkov, med katerimi je komisija izbrala 3 najboljše. Avtorje slednjih bodo nagradili z udeležbo na Slovenski konferenci za odnose z javnostmi. Zmagovalni projekti pa bodo predvajani tudi na mestnih avtobusih Marproma.

Študente je na razglasitvi nagovoril tudi mag. Donald Rus, direktor PU Maribor in med drugim dejal: »Kreakcija je projekt, ki daje tako enim in drugim – mladim daje priložnost, besedo, prostor, da uporabijo svojo “moč” ter vplivajo na sovrstnike, da naredijo nekaj dobrega, kar so seveda tudi želje policistov in prizadevanja, obenem pa nam policistom omogoča, da bolje spoznamo mlade in njihov način razmišljanja.« (B. Petelinšek)