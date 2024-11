Med finalisti v izboru za Naj hlev 2024 tudi kmetija Rabič iz Slovenske Bistrice

Ljubljanske mlekarne že drugič iščejo hlev, ki postavlja zgled na področju dobrobiti živali. Letos je strokovna komisija po obiskih na terenu izbrala osem finalistov. Med tistimi, ki se poteguje za naziv Naj hlev 2024, je tudi Aleš Rabič iz Šentovca pri Slovenski Bistrici.

Kmetija Rabič, ki jo vodita zakonca Ana in Aleš, se zadnjih deset let ukvarja s prirejo mleka. Na sedanji lokaciji sta zgradila sodoben in prostoren hlev, kjer krave bivajo v udobnih ležalnih boksih, opremljenih z gumijastimi podlagami. Za dobro počutje krav poskrbijo tudi s sistemom naravnega prezračevanja, izpustom na pašo in pametno tehnologijo. Na kmetiji obdelujejo 70 hektarjev površin, mleko pa prodajajo v lokalno Kmetijsko zadrugo Slovenska Bistrica in preko mlekomatov. Za prihodnost načrtujejo izboljšave v hlevu in še večjo osredotočenost na udobje in zdravje živali.

1 od 2

Poleg kmetije Rabič je med osmimi finalisti v izboru še ena kmetija s Štajerske, to je kmetija Jakoba Napotnika iz Topolšice.

Zmagovalce v treh kategorijah bodo razglasili na finalnem dogodku 21. novembra. Javnost pa lahko svojega favorita za naziv Šampion ljudstva že podpre z glasovanjem na spletni strani najhlev.si, ki poteka od 13. do 20. novembra.