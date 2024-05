MCC uspešen na več razpisih

Celjski mladinski center je bil ponovno uspešen s prijavami projektov na prvem prijavnem roku Nacionalne agencije MOVIT.

Skupno so prijavili dva projekta v programu Erasmus+: Mladina, in sicer mladinsko izmenjavo in sodelovalno partnerstvo, namenjeno krepitvi mladinskega dela. Prav tako je MCC dobil odobren solidarnostni projekt v sklopu Evropske solidarnostne enote. S svojim strokovnim znanjem programa in prijave projektov pa je pomagal pri prijavi tudi Društvu za povezovanje dijakov, učiteljev in prijateljev Gimnazije Celje – Center, pri čemer je bilo društvo tudi uspešno na razpisu.

V okviru mladinske izmenjave (h)ArtBeat bo tako omogočil mednarodno izmenjavo 30 mladim iz petih držav. Izmenjava bo potekala v Celjskem mladinskem centru od 20. do 27. julija 2024.

»Ena izmed pomembnih prioritet Celjskega mladinskega centra je tudi krepitev mladinskega dela ter veščin mladinskih delavcev, ki neposredno delajo z mladimi. Prav zato v ospredje sodelovalnih projektov postavljajo usposobljenost mladinskih delavcev, hkrati pa se zavedajo pomembnosti razvoja novih orodij in pristopov v mladinskem delu, ki so potrebni, da primerno in kompetentno naslavljajo potrebe mladih,« so še zapisali v Celjskem mladinskem centru.