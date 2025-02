MČ Lava se seli v drugo volilno enoto

Celjske volivce na prihodnjih volitvah čakajo manjše spremembe, povezane z volilnimi enotami.

Ministrstvo za javno upravo je namreč pred kratkim preverjalo, ali se v vseh slovenskih občinah spoštuje načelo splošne in enake volilne pravice pri določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta. V številnih so odkrili nepravilnosti, tudi v Celju, zato bodo celjske volilne enote na prihodnjih volitvah malo spremenjene.

Na podlagi Odloka o določitvi volilnih enot v Mestni občini Celje je za potrebe volitev članov celjskega mestnega sveta območje MOC razdeljeno na tri volilne enote, pri čemer se v vsaki volilni enoti voli 11 članov mestnega sveta.

1. volilna enota obsega MČ in KS Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ljubečna, Ostrožno, Lava, Hudinja, Trnovlje in Teharje.

2. volilna enota obsega MČ in KS Center, Aljažev hrib, Gaberje, Nova vas in Dečkovo naselje.

3. volilna enota pa obsega MČ in KS Savinja, Kajuh, Slavko Šlander, Medlog, Dolgo polje in Pod gradom.

Iz podatkov, pridobljenih s spletne strani Ministrstva za notranje zadeve in analize MJU, je razvidno, da je število volilnih upravičencev v prvi volilni enoti 14.846, v drugi 13.164 in v tretji 11.358, to pa pomeni, da je v 1. in 3. volilni enoti opaziti več kot 10-odstotno odstopanje. Volilne enote je zato potrebno preurediti.

Da bi se približali idealnemu stanju, se bo tako pri prvih naslednjih rednih lokalnih volitvah MČ Lava prestavilo iz 1. v 3. volilno enoto. Na takšen način bodo dosegli, da bo odstopanje v vseh volilnih enotah manj kot 5-odstotno. (MH)