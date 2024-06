Matjaž Kek črtal štiri igralce. Kdo gre na EURO?

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je po sporočil seznam 26 igralcev, ki bodo Slovenijo zastopali na evropskem prvenstvu v Nemčiji med 14. junijem in 14. julijem. S seznama so odpadli Matevž Vidovšek (Olimpija), Žan Zaletel (Viborg), Miha Zajc (Fenerbahče) in Luka Zahović (Pogon Szczecin).

To torej pomeni, da so vozovnico za Nemčijo prejeli tudi član Nogometnega kluba Celje Žan Karničnik, Benjamin Verbič iz Vojnika (Panathinaikos) in Konjičan Žan Vipotnik (Bordeaux). Poleg omenjenih bodo Slovenijo zastopali še vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Apoel), Igor Vekić (Vejle); obrambni igralci: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blažič (Lech Poznanj), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Soči), Erik Janža (Gornik Zabrze), Petar Stojanović (Empoli); vezisti: Timi Max Elšnik (Olimpija), Adam Gnezda-Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Tomi Horvat (Sturm), Jasmin Kurtić (Südtirol), Sandi Lovrić (Udinese), Adrian Zeljković (Spartak Trnava), Nino Žugelj (Bodo/Glimt); napadalci: Žan Celar (Lugano), Josip Iličić (Maribor), Jan Mlakar (Pisa), Benjamin Šeško (Leipzig), Andraž Šporar (Panathinaikos).

Slovence v soboto čaka zadnji test, ko se bodo v Stožicah pomerili z Bolgari. Naslednjo nedeljo pa bodo v Stuttgartu proti Danski že odigrali prvo tekmo skupinskega dela letošnjega evropskega prvenstva. (Jure Mernik)

Foto: arhiv Facebook NZS