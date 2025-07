»Matematika ni za piflarje« – učitelj, ki navdihuje

Na Osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec deluje učitelj, ki matematiko približa na način, da otroci z veseljem vstajajo prej – za obisk matematičnega krožka. Žarko Šalabalija ni le predan pedagog, ampak tudi mentor številnim učencem, ki v zadnjih letih nizajo izjemne rezultate – kar 13 zlatih Vegovih priznanj in ekipni državni naslov v šahu.



Z učenci raziskuje, spodbuja logično razmišljanje in išče ustvarjalnost tudi v številkah. Poučuje tudi fiziko, tehniko, vodi šahovski in namiznoteniški krožek, a predvsem ostaja učitelj, ki zna učiti, navdihovati in dati jasno sporočilo: matematika ni za piflarje.

Celoten pogovor z Žarkom Šalabalijo preberite v tiskani izdaji Bistriških novic!