Mateja in Andrej Smogavc: Moderna in domača kulinarika v najstarejši gostilni pri Žički kartuziji

Mateja in Andrej Smogavc sta svojo kulinarično zgodbo začela v Gostilni Grič v konjiških Škalcah, zadnje leto in pol pa jo nadaljujeta in nadgrajujeta v najstarejši gostilni na Slovenskem, v Gastužu pri Žički kartuziji.

Spokojna dolina Svetega Janeza Krstnika z idilično samostansko veduto je kuharskega mojstra Andreja Smogavca in njegovo ženo Matejo prevzela.

Tako sta se pred dobrimi tremi leti odločila, da z odprtjem kavarne v pritličju Gastuža znova oživita najstarejšo slovensko gostilno, ki je bila pred tem nekaj časa brez najemnika. Pred letom in pol sta naredila še korak naprej in v nadstropju historične stavbe odprla restavracijo Spargus. Navdihnjena s kartuzijansko in francosko kuhinjo skušata vrhunsko kulinariko spojiti z domačnostjo in sproščenostjo, pravita.

»Odločitev je bila prava,« oceni Mateja. »Gostje so tukaj dosti bolj sproščeni, vzamejo si čas, zato se lahko bolj posvetimo njim in krožnikom, ki jih zanje ustvarjamo.«

Andrej, ki je že v svoji prvi restavraciji najraje ustvarjal v francoskem kulinaričnem slogu, je strast do te kuhinje prenesel tudi v Gastuž. V restavraciji Spargus, ki je odprta od četrtka do nedelje, ponujajo dnevna kosila. Tistim najbolj zahtevnim gostom, ki se v Gastuž tudi iz oddaljenih krajev ali tujine pripeljejo z namenom, da bi nekaj dobrega pojedli, ponudijo katerega od degustacijskih menijev. Rdeča nit kuhinje so sezonske in lokalne domače sestavine.

