Matej Vinkovič iz Zreč iz starega Volkswagna ustvaril pravo vinsko doživetje: to soboto prireja 1. Vinoldie fest

Matej Vinkovič. Prlek, zdaj Zrečan, je lastnik inovativnega vinskega bara, ki je na prireditvah prava atrakcija. Nogometaš in trener, ljubitelj vina in starodobnikov, je pred dnevi ustanovil klub Vinoldie. Ta konec tedna v Škalcah prirejajo 1. Festival vina in starodobnikov.

Matej, prihajate iz Prlekije. Kje ste bili doma, preden ste se preselili v Zreče?

Prihajam iz majhne občine Veržej, ki je verjetno najbolj znana po Babičevem mlinu na Muri. Naj za tiste, ki še vedno zamenjujejo Prlekijo in Prekmurje, v šali pojasnim, da je Prlekija pred reko Muro, Prekmurje pa (logično) preko Mure, gledano iz smeri Celja.

V našem okraju sem bil še zadnja generacija osemletke v osnovni šoli, zato sem svoje otroštvo in mladost preživljal večinoma na igriščih v Veržeju in okolici. S prijatelji iz otroštva in zgodnje mladosti smo bili precej živi in navihani, zato raznih zabavnih in malo manj zabavnih prigod ne manjka. Če je danes otroke recimo temu težko spraviti iz hiše, je nas bilo težko dobiti v hišo.

Kaj vas je pripeljalo v Zreče?

Po srednji šoli sem se lotil študija v Mariboru, kjer sem kmalu spoznal sošolce, ki so bili doma iz tega območja. Hitro smo ugotovili, da nas povezuje posebna energija, zato smo bili med študijem milo rečeno kot ‘riti in srajce’. Jaka Brdnik je postal moj cimer in najboljši prijatelj. Zaradi njega sem v začetku leta 2016 začel igrati nogomet za nogometni klub NK Zreče. Nekatere druge soigralce sem prav tako spoznal že prej, saj smo igrali študentsko ligo malega nogometa in se obenem družili na marsikateri zabavi.

Po študiju sem dobil možnost najema stanovanja v Zrečah, kar sem izkoristil. Okolje in ljudje so mi prirasli k srcu, čeprav kakšnega pravega Pohorca še vedno včasih ne razumem najbolje.

Kaj vas je še, poleg prijateljev, prepričalo, da veržejski klub zamenjate za zreškega?

V Veržeju je bilo super igrati nogomet, predvsem zaradi soigralcev, s katerimi smo prav tako bili odlični prijatelji. Možnost igranja v 2. slovenski ligi je tudi bila zanimiva izkušnja, a je verjetno ne bi več ponovil. Zaradi določenih okoliščin sem na neki način bil primoran zapustiti klub, ampak mi ni bilo hudo, saj sem vedel, da ga bom zamenjal z okoljem, v katerem bom spet z veseljem igral nogomet. Kot rečeno, sem del ekipe že poznal, zato s prilagajanjem nisem imel težav. Mogoče bi kot edino oviro izpostavil komunikacijo med Pohorcem in Prlekom, na račun katere se radi ‘pohecamo’.

V NK Zreče tudi trenirate mlajše selekcije. Kaj je težje, igrati nogomet ali učiti otroke?

Bodisi igranje bodisi učenje ima svoje prednosti in slabosti, ampak moje mnenje je, da je skupni imenovalec disciplina. Nogomet se namreč začne že izven nogometnega igrišča, na primer z očiščenimi nogometnimi čevlji. Predvsem disciplino, ekipni duh in spoštovanje želim kot trener prenesti na svoje varovance, saj mislim, da jim to ne bo koristilo zgolj pri nogometu, ampak tudi kasneje v življenju.

Največji izziv vidim v povezovanju igralcev, ki imajo različne fizične sposobnosti, razmišljanje in karakter, v celoto, da lahko kot ekipa dosežejo uspeh, ki ni nujno zmaga, ampak napredek iz tekme v tekmo. Če dobro delaš, bo rezultat sledil.

Študirali ste medijske komunikacije, diplomirali na temo fotografije. Vas fotografija zanima tudi v praksi?

Diplomiral sem iz teme makro fotografije, vendar sem kasneje dokončal še magisterij na temo prepričevalnih tehnik uspešnih kampanj na Kickstarterju. S fotografijo se ukvarjam ljubiteljsko, predvsem pri ustvarjanju objav na družabnih omrežjih za svoje dejavnosti. Pravila in tehnike, ki se uporabljajo v foto in video produkciji, pa seveda poznam.

Pred časom ste izdelali vinski bar, ki je na prireditvah prava atrakcija. Iz prednje karoserije kultnega Volkswagnovega kombija ste ustvarili ‘Wine van bar’, vinski kombi bar. Kako se vam je porodila ta ideja?

Glede na izkušnje bi lahko dejal, da je res atrakcija, saj se vsak dogodek konča okoli Wine Van bara. (smeh) Začetna ideja je bila potujoča vinska fontana, a smo bili zaradi stanja Volkswagna T2, letnik 1975, primorani improvizirati in nastal je Wine Van bar. Ideja je prišla po brskanju na družabnih omrežjih, tako da vendarle ta omrežja niso tako slaba, če jih uporabljamo za določe-ne namene in v omejenem času. Ne vem sicer, za katero pijačo je bil bar na fotografiji izdelan, a sam sem se kot ljubitelj vina odločil za slednjega. Seveda smo bar naredili po svoji viziji, saj načrta za vinski bar nismo imeli.

Kako je potekala predelava?

Predelava je potekala kar nekaj časa, saj tudi denarni vložek ni bil zanemarljiv. Točilni pult je bil izdelan v podjetju Mad Boys Garage iz Prekmurja, s katerim smo bili vseskozi v stiku in debatirali o prototipu ter funkcionalnostih bara. Tu se je med drugim pokazalo, da Prleki in Prekmurci znamo zelo dobro sodelovati. (smeh)

Kako pravzaprav deluje?

Vinski bar je na majhnih transportnih kolesih in ga na lokacijo prepeljemo v kombiju. Naložimo ga s pomočjo ramp in vitle, ki nam zelo olajša delo. Znotraj bara je točilna naprava, ki je priklopljena na elektriko, da nam sproti hladi vino. To je priročno predvsem v poletnih mesecih, ki so bolj vroči. Glede vina smo fleksibilni. V primeru najema za zasebne dogodke strankam omogočimo točenje lastnega vina, v primeru javnih dogodkov pa sodelujemo z lokalnimi vinarji in kletmi, ki seveda skrbijo za vrhunsko kakovost svojega vina.

Napovedali ste, da je ‘wine van bar’ le prvi korak, saj boste iz Volkswagnovega kombija uredili vinsko fontano Wine Van. Kdaj bo zapeljala na cesto?

Wine Van bar bo letos dobil še sestro, in sicer potujočo vinsko fontano Wine Van, ki bo prav tako narejena iz Volkswagna T2, vendar letnik 1968. Vinska fontana bo seveda večja in vozna, zato bo udeležba na prireditvah še lažja. Na zunanji strani bo imela štiri točilne pipe, zato bo ponudba vina še večja. Na cesto bo predvidoma zapeljala v začetku julija, če nam bo sreča na-klonjena. Drugače pa nekoliko kasneje.

Torej, sklepamo, ste tudi ljubitelj starodobnikov? Imate poleg kombija še kakšnega?

Kot sem bil še otrok, je imel oče celo vrsto takrat modernih avtov, ki so zdaj že starodobniki. Imel je fička, hrošča, katrco in golfa. Mogoče še katerega, ki se ga ne spomnim, ampak najbolj mi je ostal v spominu beli hrošč. Verjamem, da se je zdajšnja ljubezen do starodobnikov začela že takrat. Moderni avtomobili danes ponujajo marsikaj in v prihodnosti bo tehnologija še napre-dovala, toda izkušnja, ko se usedeš in pelješ v starodobniku, je resnično nekaj posebnega. Nostalgični spomin tako ne bo nikoli zbledel in poleg kombija VW si v prihodnosti želim postati lastnik hrošča, potem pa mislim, da bo dovolj igrač. (smeh)

Pred kratkim ste v Zrečah ustanovili Klub ljubiteljev vina in starodobnikov VINOLDIE. Kako to?

Ime VINOLDIE je sestavljeno iz dveh besed, in sicer VINO in OLDIE, ki izhaja iz angleškega jezika in pomeni ‘star’. Skupni imenovalec obeh besed je O in tako je nastalo ime VINOLDIE.

Klub ljubiteljev vina in starodobnikov Vinoldie je bil ustanovljen z namenom povezovanja ljubiteljev slovenskega vina z ljubitelji starodobnikov. Poleg spodbujanja kulture pitja vina slovenskih vinogradnikov čutimo dolžnost po ohranjanju kulturne dediščine, ki jo predstavljajo starodobne mojstrovine, oldtajmerji.

Poglavitna dejavnost društva bo prirejanje različnih dogodkov in srečanj, saj druženje poleg novih poznanstev prinese tudi neprecenljive spomine, ki ostanejo za vedno. Prav tako bi se radi povezali s sorodnimi društvi in klubi, saj nam bo izmenjava mnenj zagotovo pomagala pridobiti sveže ideje. V klubu so dobrodošli vsi ljubitelji slovenskega vina in ljubitelji ali lastniki starodobnikov.

Svojo strast do starodobnikov in vina boste to soboto, 27. maja, združili na 1. Festivalu vina in starodobnikov na Zlatem griču. Kaj lahko pričakujemo?

V soboto, 27. maja, bomo priredili 1. VINOLDIE FEST, festival vina in starodobnikov, ki bo potekal na Zlatem griču pri Gostilni Grič v Slovenskih Konjicah. Prvi zato, ker želimo, da festival postane tradicionalen. Med 11. in 12. uro dopoldne se bodo zbrali starodobniki. Ob 12. uri se bo dogajanje začelo z blagoslovom starodobnikov, ki bodo nato krenili na panoramsko vožnjo na relaciji Zlati grič, Zreče, Oplotnica, Slovenska Bistrica, Tepanje in nazaj proti Slovenskim Konjicam. Po vrnitvi na prizorišče si bodo obiskovalci vse do 18. ure lahko ogledovali starodobnike. Medtem se bo ob 17. uri že začel popoldanski program s podelitvijo priznanj sodelujočim ter nastopajočimi mladimi glasbenimi talenti. Vrhunec dogodka bo veselica s Polkaholiki od 21. ure naprej. Vstopnine ne bo, za vse lačne in žejne bo prav tako poskrbljeno.

