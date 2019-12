Marinirani goveji trakci

Sestavine za 4 osebe:

• 4 goveji zrezki

• sojina omaka

• 1 čebula

• 1 rdeča paprika

• 1 zelena paprika

• 1 rumena paprika

• malo olivnega olja za pečenje

• ščepec soli

• ščepec pimenta

Priprava:

1. korak:

Goveje zrezke narežemo na trakce, ki jih v skledi prelijemo s sojino omako in premešamo. Pustimo meso na hladnem 20 minut, da se marinira. Ta čas na trakce narežemo še paprike in čebulo.

2. korak:

V ponvi na malo olja pet minut pražimo trakce mesa na srednje močnem ognju, večkrat premešamo, dokler niso svetlo rjave barve, nato jih stresemo v skledo.

3. korak:

V ponev spet dodamo malo olja in na hitro prepražimo narezano čebulo, dodamo še papriko in med mešanjem pražimo 3–5 minut, da se nekoliko zmehča. Nato k zelenjavi v ponev vrnemo meso, dodamo ščepec pimenta in malce solimo, ne preveč, ker je že sojina omaka slana, premešamo in na zmernem ognju dušimo še dve minuti.

1 od 1

Skrivnost okusnega in sočnega mesa je prav marinada. V sojini omaki marinirano meso je polnega okusa, malce pikantno, mehkejše in bolj sočno kot običajno.