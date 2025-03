MARIBORSKO V obtoku znova ponarejeni bankovci

Mariborski policisti opozarjajo, da so se na Štajerskem in nekaterih drugih delih države v obtoku znova znašli ponarejeni 50 evrski bankovci, ponekod so storilci uspeli unovčiti tudi sto in 200 evrske ponaredke.

Trgovcem in drugim prejemnikom gotovine priporočajo previdnost in uporabo tehničnih sredstev za prepoznavanje pristnosti bankovcev oziroma da so pozorni na otipljiv relief, vodni znak, varnostno nitko in druge karakteristike.

Kdor posumi, da bi lahko šlo za ponaredek, naj takoj obvesti policijo.

PŠ