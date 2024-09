MARIBORSKO Prijeli trojico zvodnikov

Mariborski kriminalisti so po dlje časa trajajoči preiskavi aretirali trojico osumljencev, državljanov Slovenije in Srbije, ki jih sumijo več kaznivih dejanj trgovanja z ljudmi, enega od njih pa tudi za pečanje z mamili.

Tako naj bi k prostituciji pod pretvezo o dobro plačanem delu prisilili šest deklet, večinoma z območja nekdanje skupne države, ki so pod grožnjami in prisilo nato opravljale spolne storitve proti plačilu.

Po doslej zbranih podatkih so si doslej pridobili 6600 evrov protipravne premoženjske koristi.

Hišne preiskave je policija opravila na širšem mariborskem območju in v Ljubljani, za enega od osumljencev je mariborski preiskovalni sodnik odredil pripor.

Obtoženim za trgovanje z ljudmi grozi do 15, za kupčkanje z mamili pa do deset let zapora.

PŠ