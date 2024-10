Na območju celotne mariborske policijske uprave danes izvajajo poostren nadzor prometa s poudarkom na motečih dejavnikih med vožnjo.

Od začetka leta do konca septembra so mariborski policisti pri nadzoru cestnega prometa našteli skoraj 2600 kršitev, ki so se večinoma nanašale na uporabo telefona, ti prekrški pa predstavljajo 7,5 odstotkov vseh.

Voznikom svetujejo, naj v primeru nujnosti klica avtomobil ustavijo na primernem mestu in opravijo klic oziroma pošljejo sporočilo.

PŠ