MARIBORSKO Policisti svetujejo dopustnikom na cestah

Na mariborski policijski upravi, kjer se ob bližajočem se turističnem vrhuncu prav tako soočajo s povečano gostoto prometa, s tem pa se povečujejo tudi možnosti za nesreče in zastoje zlasti na avtocestah, voznikom svetujejo strpno vožnjo, spoštovanje predpisov in ureditve prometa. Odsvetujejo obračanje na vozišču, na pot naj se odpravijo spočiti, pravočasno in naj načrtujejo tudi morebitne alternativne poti, v primeru zastojev (te pričakujejo zlasti na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško ter na odseku med Slovensko Bistrico in Dramljami) naj poskrbijo za vzpostavitev reševalnega pasu. Na pot je dobro vzeti še zadostno količino tekočine.

PŠ