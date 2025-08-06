MARIBORSKO Največ drvenja je bilo v naseljih

Mariborski policisti so na celotnem območju svoje uprave v torek izvajali poostren nadzor hitrosti po sistemu »veriga«.

Pri tem so zabeležili 69 prekoračitev hitrosti, od tega kar 55 v naseljih.

Najhitrejši je bil voznik osebnega vozila, ki je na vpadnici pri omejitvi 80 kilometrov na uro vozil s hitrostjo 138 kilometrov na uro. Začasno je ostal brez vozniške, moral bo tudi pred sodnika.

Zaradi uporabe telefona so kaznovali sedem kršiteljev, zasegli so tudi motorno kolo, ki ga je motorist vozil v času ukrepa prepovedi vožnje.

PŠ