MARIBORSKO Na cestah ujeli več kot 300 kršiteljev

Mariborski policisti so med poostreno akcijo nadzora uporabe varnostnih pasov in mobilnikov med 10. in 16. marcem na območju celotne uprave zasačili preko 300 kršiteljev.

Skoraj 200 se jih je nanašalo na varnostne pasove, zategovalnike in zadrževalne sisteme pri prevozih otrok, preostali pa na nedovoljen način uporabe mobilnih telefonov oziroma naprav, ki voznikom zmanjšujejo vidno in slušno zaznavanje.

Slednje predstavlja enega večjih izzivov v sodobni družbi in se negativno odraža na prometni varnosti vseh udeležencev.

PŠ