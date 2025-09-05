MARIBORSKO Mimo šole s 95 km/h

Na območju mariborske policijske uprave so včeraj v sklopu preventivne akcije, povezane z začetkom šolskega leta, izvajali poostren nadzor v bližini šol in vzgojno varstvenih ustanov.

Osredotočili so se na dve osnovi šoli in tam ujeli 20-letnega voznika začetnika, ki je vozil s kar 95 kilometri na uro. Ostal je brez vozniške, moral bo na sodišče, izreklo so mu 500 evrov globe in pripisali sedem kazenskih točk.

Policisti so bili pozorni še na uporabo mobilnikov in zategovalnikov, kakor tudi zadrževalnih sistemov pri prevozu otrok.

PŠ