V poostrenem nadzoru v sklopu nacionalne akcije Mikromobilnost, ki so jo včeraj izvedli na celotnem območju Policijske uprave Maribor, so policisti ugotovili 50 kršitev.

19 so jih storili kolesarji, dva med njimi sta bila tudi opita (naslovna fotografija je ponazoritvena).

Šest prekrškov so našteli pri voznikih električnih skirojev, 18 med pešci, preostali pa se nanašajo na voznike motornih vozil, ki so ogrožali varnost kolesarjev, voznikov e-skirojev in pešcev.

PŠ