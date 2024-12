MARIBORSKO Letos slabša varnost pešcev

Letos se je varnost pešcev na območju Policijske uprave Maribor precej poslabšala. Od začetka leta do konca septembra je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 63 pešcev, kar je enajst odstotkov manj kot lani v enakem obdobju, vendar sta življenje izgubila dva, medtem ko lani v tem času ni bilo smrtnih žrtev.

V prvih treh četrtletjih je bilo na mariborskem območju 15 huje in 44 lažje ranjenih pešcev, največ se jih je ponesrečilo v naseljih.

Analize kažejo, da je varnost pešcev najbolj ogrožena v jesenskih in zimskih mesecih do vključno zgodnjih spomladanskih mesecev, ko so pešci v večjem obsegu udeleženi v cestnem prometu v časovnih intervalih, ko je vidljivost slabša. Prometne udeležence policija poziva, da so posebej pozorni na ranljive udeležence v prometu, pešce pa k spoštovanju prometnih predpisov.

PŠ