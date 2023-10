MARIBORSKO Do 13. ure poostren nadzor voznikov

V sklopu vseslovenske akcije za večjo varnost pešcev, ki so najbolj ogroženi ob slabši vidljivosti – v jutranjih in večernih urah, bodo mariborski policisti vse do 13. ure poostreno nadzirali promet na svojem območju.

Po statistiki pešci največkrat postanejo žrtev zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil, zlasti na označenih prehodih, je pa tudi precej primerov, ko do nesreče pride zaradi neustreznega ravnanja pešcev.

Policisti bodo danes pozorni na tiste voznike motornih vozil, ki bodo ogrožali njihovo varnost, kakor tudi na pešce (in voznike e-skirojev), ki ob zmanjšani vidljivosti ne bodo ustrezno označeni, denimo s svetilkami z belo lučjo in odsevnimi telesi.

PŠ