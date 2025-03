MARIBORSKO Danes poostren nadzor prometa

V sklopu izvajanja poostrenih aktivnosti za zagotavljanje varnosti ranljivih udeležencev cestnega prometa (voznikov enoslednih motornih vozil, kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in pešcev) bodo na območju Policijske uprave Maribor med 11. in 18. uro izvedli poostren nadzor cestnega prometa.

Pogostost udeležbe ranljivih udeležencev cestnega prometa v prometnih nesrečah je v veliki meri odvisna od udeležbe posameznih vrst teh udeležencev v posameznih časovnih obdobjih, pa tudi od drugih dejavnikov, kot na primer vremenskih razmer in gostote prometa.

Tem okoliščinam bodo policisti prilagodili današnji nadzor in v primeru ugodnih vremenskih razmer poseben poudarek dali voznikom enoslednih motornih vozil in kolesarjem, v primeru slabših vremenskih razmer pa ugotavljanju kršitev, povezanih z varnostjo pešcev.

PŠ