Na območju celotne Policijske uprave Maribor bo danes poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na varnosti ranljivih udeležencev.

Motoristi, mopedisti, kolesarji, pešci in vozniki skirojev so na cestah najbolj izpostavljeni in zato tudi pogosti udeleženci v prometnih nesrečah.

Poleg gostote prometa na to vplivajo tudi vremenske razmere. Ob napovedanem slabem vremenu bodo policisti tako več pozornosti namenili ugotavljanju kršitev v zvezi z varnostjo pešcev.

PŠ