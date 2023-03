Mariborčani državni prvaki v kegljanju, Celjanke tretje

Scenarij, na katerega so računale kegljavke Celja pred zadnjim 18. krogom 1. A slovenske lige, je bil jasen. V boju za končno tretje mesto so morale Celjanke nujno premagati Impol v Slovenski Bistrici. To jim je z rezultatom 1:7 (3200:3243) tudi uspelo. Na roko pa jim je šel tudi poraz Ljubelja pri Remoplastu. Celjska zasedba je sezono končala z enajstimi zmagami, enim remijem in šestimi porazi. Državne prvakinje so postale kegljavke kamniškega Calcita. Igralka lige je članica Celja Anja Kozmus.

V moški konkurenci so se novega naslova državnih prvakov razveselili člani mariborskega Konstruktorja, ki so v minuli sezoni zabeležili petnajst zmag in tri poraze. Drugouvrščeni Triglav je zbral enako točk in imel v svojih vrstah najboljšega igralca lige Mateja Lepeja. (Jure Mernik)

