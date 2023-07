Maribor na vrhu lestvice, remi Aluminija in Celja, poraz Rogaške

Začela se je nova sezona državnega prvenstva v nogometu. Po 1. krogu Prve lige Telemach so na vrhu lestvice Mariborčani, ki so v Domžalah visoko premagali Kalcer Radomlje – bilo je 0:4 (s tremi zadetki se je izkazal Arnel Jakupović. Celjani, ki jih je prvič vodil novi trener Albert Riera, so danes v zadnjem srečanju kroga gostovali v Kidričevem – domači Aluminij je dvakrat vodil, na koncu pa je bil izid 2:2. Novinec v ligi – Rogaška, je v Ljubljani z Bravom izgubila z 2:0. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak

