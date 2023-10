Z mariborske policijske uprave so popoldne sporočili, da so na območju Spodnjih Hoč našli trupni ob stanovanjski hiši.

Preiskava intenzivno teče, okoliščine smrti še niso pojasnjene.

Po poročanju Večera naj bi šlo za brata in sestro, stara okoli 60 let, ki nista bila v najboljših odnosih. Mariborski policisti so potrdili, da gre za 63 in 65 let stari osebi, ki sta bili v sorodu.

Neuradno naj bi brat ustrelil sestro in si nato sodil sam.

PŠ