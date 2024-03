Marčni sejmi dobro obiskani

Marčni sejmi so v treh dneh na celjskem sejmišču gostili 5 različno tematskih sejmov, predstavilo se je 380 razstavljavcev iz 18-ih držav, sejme pa je obiskalo dobrih 19.000 obiskovalcev.

Sejmi so minili v znamenju kulinaričnih tekmovanj, lokalnih dobrot in številnih predavanj ter spremljajočih prireditev. Prvi dan sejma je minil v znamenju otvoritvene slovesnosti. Na tokratnih sejmih se nam je prvič pridružil sejem Dnevi športnega strelstva, zato je bil med uradnimi govorci tudi predsednik Strelske zveze Slovenije. Sobota je potekala v znamenju tekmovanja v kuhanju divjačinskega golaža, zanimivih okusov in zabavnega vzdušja, v nedeljo je pred sejemsko dvorano K potekalo tekmovanje v kuhanju telečje obare v organizaciji Aktiva kmečkih žena.

Številni posveti

Posvetov, okroglih miz in predavanj je bilo na marčnih sejmih res veliko število, eden izmed odmevnejših posvetov je bil tudi “Ali bomo v prihodnje jedli gensko spremenjeno hrano ali sonaravno pridelano hrano?”, ki ga je organizirala civilna iniciativa Ekoci.

V Celjskem sejmu so z letošnjimi sejmi zadovoljni.