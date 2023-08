Marcel Hren iz Slovenskih Konjic : »Rad bi pozitivno vplival na družbo, tako lokalno kot širše«

Marcel Hren. Mladenič z Brega pri Slovenskih Konjicah te dni začenja podiplomski študij na francoski poslovni šoli INSEAD, ki jo uvrščajo med najboljše na svetu.

Kljub mladosti ima veliko izkušenj na področju digitalnih vsebin in v poslovnem svetu. Že pri petnajstih se je naučil programiranja, v gimnazijskih letih je ustanovil svoje spletne trgovine, v času študija se je dokazal na področju naložb v zagonska podjetja. Ob tem je postavljal spletne strani za podjetja, zadnje leto dni pa še redno delal v uglednem globalnem finančnem podjetju. In to pri komaj 23 letih!

Menda ste se že pri petnajstih letih sami naučili programirati in kmalu za tem izdelali svojo mobilno aplikacijo. So vam bili računalniki že od nekdaj blizu in kako so izgledali vaši začetki?

V času, ko sem obiskoval Osnovno šolo Pod goro, sem med drugim rad igral video igre, a sem si vseskozi želel, da bi naredil nekaj svojega. Navdihovali so me ljudje, kot je bil Steve Jobs, ki so že zelo zgodaj začeli s programiranjem. Želel sem slediti temu zgledu in se s pomočjo videov na YouTubu naučil osnovnega programiranja ter ustvaril svojo videoigro, sicer precej preprosto kopijo neke druge igre, ki pa sem ji dodal svojo noto.

Kasneje sem to znanje usmeril v izdelovanje spletnih strani. Tako sem v času srednje šole naredil več spletnih trgovin, ki so prodajale različne produkte, kot so stenske nalepke, izdelke za športne navdušence … Kot mlad ‘podjetnik’ sem takrat naredil tudi nekaj napak, iz katerih sem uspel pridobiti veliko novega znanja in izkušenj o poslu. Dodatno se je moje zanimanje za novo tehnologijo okrepilo v U-labu na Gimnaziji Slovenske Konjice, kjer sem se imel priložnost srečati s tehnologijo 3D tiska, virtualno resničnostjo in podobnim.

Zakaj ste se odločili prav za študij ekonomije in ne denimo računalništva?

Res je, da me je zanimalo programiranje, ampak bolj kot to me je zanimalo ustvarjanje podjetij in vodenje posla. Da bom pri tem lahko uspešen, sem vedel, da bo ključno dobro znanje ekonomije. Odločil sem se za študij mednarodnega poslovanja, to je mednarodni program na ljubljanski Ekonomski fakulteti, ki poteka v angleščini. Že od nekdaj sem si namreč želel, da bi v prihodnosti študiral v tujini. Pretehtale so tudi akreditacije, ki jih ima ta fakulteta, ki je ena boljših v tej regiji.

Obenem ste že takoj našli tudi druge podjetniške izzive. Kaj vse ste počeli?

V prvem letniku študija sem ustanovil svoj start-up (zagonsko podjetje, op.a.) Opravilce.si. Bil je čas epidemije. Ideja je bila preprosta: povezati ljudi, ki potrebujejo pomoč pri opravilih, denimo pri nakupovanju v času epidemije, s tistimi, ki bi to za neko plačilo opravili. S tem start-upom sem na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju spoznal ekipo mentorjev in vsi so bili navdušeni nad stvarmi, ki sem jih počel. Pomagal sem tudi pri drugem ‘start-upu’, s katerim smo na dvodnevnem tekmovanju, kjer smo tekmovali z več perspektivnimi podjetji, pod mojim vodstvom tudi zmagali.

To je bilo odlično izhodišče, saj me je zasebna investitorka Nina Dremelj povabila k sodelovanju na področju naložb in zagonskih podjetij. Povabila me je v operativno ekipo Poslovnih angelov Slovenije, ki jim predseduje.

To poletje začenjate podiplomski študij na francoski poslovni šoli INSEAD. Zakaj ravno ta šola?

Na podlagi lestvic je to ena najboljših poslovnih šol na svetu. Svoje kampuse imajo v bližini Pariza v Franciji, v Singapurju, Abu Dabiju in San Franciscu. Odločil sem se za magistrskih študij menedžmenta, ki je na tej fakulteti izjemno intenziven, dvoletni program je skrčen v 10 mesecev. Študiral bom na vseh štirih lokacijah. Fakulteta je zasebna in precej draga, toda študij tam razumem kot naložbo v svojo prihodnost. Ker je fakulteta zasebna, ima veliko sredstev in veliko zaposlenih, ki študentom pomagajo pri razvijanju njihove kariere. Imajo ogromno ljudi, ki se pogovarjajo z najboljšimi zaposlovalci na svetu, zato lažje prideš do dobre pozicije, službe, ki si jo želiš.

(N. K.)

Celoten intervju lahko preberete v tiskani izdaji lokalnega časopisa NOVICE.

1 od 4