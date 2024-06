Maraton Savinja privabil skoraj 400 tekačev iz vse Slovenije

V Mozirju je preteklo soboto potekal Maraton Savinja. Več kot 200 tekačev se je pomerilo na štirih trasah dolgih tri cele pet, 7, 14 in 21 kilometrov, skoraj 200 otrok pa na približno 500 metrov dolgem teku. Pogoji za tek so bili zaradi hude vročine izredno težki, zato so jih na poti ves čas čakale postaje s prostovoljci, ki so delili vodo in hitra okrepčila, lokalni prostovoljni gasilci pa so poskrbeli še za vodno osvežitev.

Glavni organizator Jaka Zajšek je povedal, da je njihov namen je, da v Zgornjo Savinjsko dolino pripeljejo ljudi iz vseh koncev Slovenije, da vidijo lepoto te doline. Prav tako pa si želijo z maratonom Savinja spodbuditi vse, tako najmlajše kot tudi najstarejše, da pretečejo vsaj del razdalje in gibajo.

(JK, Foto: FB Maraton Savinja)