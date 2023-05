Mala Veronika 2023 je Doroteja Drevenšek

Mestna občina Celje bo letos podelila že 27. Veronikino nagrado, ki je nagrada za najboljšo pesniško zbirko preteklega leta.

Hiša kulture Celje, ki je organizator Veronikine nagrade od leta 2021, je v minulih dneh zaključila z natečajem mala Veronika, na katerega so vabili dijake vseh srednjih šol.

Na natečaj za malo Veroniko 2023 je prispelo 30 pesmi prav toliko avtoric oziroma avtorjev iz različnih slovenskih srednjih šol. Komisija je izbrala pet pesmi, zmagovalka male Veronike 2023 pa je pesem Doroteje Drevenšek Bitje iz treh komponent, ki je nastala pod mentorstvom Nine Medved z II. gimnazije Maribor. Pesniški jezik je sodoben in uspešno prestopa med banalnostjo vsakdana in elementi nadrealizma, so v obrazložitvi zapisali člani strokovne žirije.

Nagrajenka prejme denarno nagrado v višini 400 evrov in možnost predstavitve pesmi na osrednji podelitvi Veronikine nagrade, ki bo 29. avgusta 2023 na Starem gradu Celje. Takrat bodo podelili tudi Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko leta ter zlatnik poezije za celoten pesniški opus.