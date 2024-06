Makolski nogometaši prvaki v 1. razredu MNZ Ptuj

Zaključena so tekmovanja v Medobčinski nogometni zvezi Ptuj. Nogometaši NK Makole Bar Miha so postali prvaki v 1. razredu MNZ. V zadnji tekmi, ki je tudi odločala o naslovu prvaka so v Majšperku pred domačimi navijači, s 3:0 premagali nogometaše NK Tržec. Prvi in tretji gol je dosegel Borut Šket, pod drugega pa se je podpisal David Rojs. Makolski nogometaši so na prvem mestu zbrali enainštirideset točk in za štiri točke prehiteli Tržec. Skupno so dosegli trinajst zmag ter po dvakrat igrali neodločeno in dvakrat izgubili. Najboljši strelec v ekipi je bil s štirinajstimi zadetki Luka Kenda.

Predsednik kluba Miha Vantur je po tekmi povedal: »Občutki so fenomenalni. Naslov prvaka smo osvojili pred ogromnim številom domačih navijačev, ki nas že celo leto spremljajo na vseh tekmah, tako domačih kot gostujočih. Cilji za naprej so jasni. Upamo na Superligo. Čakamo pa še na »formacijo lig« s strani MNZ Ptuj.« Trener Matej Hajšek pa je dodal: »Skozi sezono smo se postopoma dvigovali, na koncu pa se je izšlo nam v prid. Vedno igramo na zmago, če igraš na remi se ti lahko kaj hitro zalomi. Skozi celotno sezono nas je krepil ekipni duh, smo bili homogeni kot ekipa.« (D.G.)