MAKOLE: Obnova naravne dinamike reke Dravinje

Kot so sporočili z Direkcije Republike Slovenije za vode, v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji izvajajo revitalizacijske ukrepe na posameznih odsekih štirih vodotokov: Dravinja, Ličenca, Vzhodna Ložnica in potok Dobje.

Prednostno so ukrepi namenjeni ohranjanju stanja ciljnih vrst Nature 2000, prispevali pa bodo tudi k doseganju dobrega stanja voda in ne poslabševanju stanja z vidika poplav. Ukrepe so oblikovali v sodelovanju s partnerji projekta (Zavod RS za varstvo narave, Zavod za ribištvo Slovenije, Center za kartografijo favne in flore, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Nacionalni inštitut za biologijo), za izvedbo pa so pridobili tudi vsa potrebna dovoljenja. K uspešni izvedbi projektov so pomembno prispevali tudi lastniki zemljišč, ki so omogočili dostope do lokacij ukrepov.

Boljša prehodnost rečnih pragov

V januarju so zaključili izvajanje gradbenih del na odseku Dravinje med Makolami in Globokim. Dela so obsegala vzpostavitev prehodnosti rečnih pragov za vodne organizme ter pridobitev prostora za naravno rečno dinamiko, še posebej v času visokih voda. To so dosegli s preoblikovanjem dveh pragov, z odkupom zemljišč in izvedbo pasivnega (vkopanega) obrežnega zavarovanja v zaledju.

Kot so še sporočili v informaciji za javnost, so s tem omogočili prehodnost reke za ribje vrste (npr. platnica, donavski potočni piškur), vzpostavili pa so tudi pogoje za raznolike življenjske prostore za organizme, ki so vezani na vodna območja (vodomec, kačji pastir kačji potočnik).