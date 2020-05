Makole: Gajserjevi bodo odprli trgovino z motoristično opremo

Družina Gajser ob domači hiši v vasi Pečke, v občini Makole, gradi večnamenski objekt. »Namenjen bo družinskemu podjetju GT 243,« pravi Bogomir Gajser in pojasni, da bo v novem objektu trgovina z motoristično opremo in promocijskimi izdelki Tima Gajserja. Posebej bodo še delavnice za Tima – tovarniško Hondo HRC, skladišče, garaža ter pisarniški prostor. Gradnja objekta bo stala okoli 650 tisoč evrov. Velik je približno 23 x 22 metrov, dela pa potekajo po terminskem planu: »Trenutno čakamo na fasado, v notranjosti se pripravlja ogrevanje, estrihi, kopalnice, ometi so že narejeni, čakamo na vrata in okna. Objekt bo končan predvidoma konec junija.«

Gradnjo so zaupali podjetju GIC Gradnje, toda zemeljska dela pomagata izvesti tudi Bogomir in sin Nejc, saj imajo za to vso potrebno gradbeno mehanizacijo, sicer namenjeno Timovi pripravi prog.

Podjetniška zgodba GT 243 se širi

S tem objektom se podjetju GT 243 odpirajo nove priložnosti na trgu. Spomnimo še, da so Gajserji lani na hrvaškem Viru kupili in na novo uredili gostinski lokal, zdaj z imenom GT 243. Letos zaradi pandemije še ni odprt in tudi ni znano, kdaj bo. »Ne vem, kako bo z odprtjem to sezono. Letos še sploh nisem bil na Viru. Glede na to, da smo lastniki nepremičnin, bomo na morje zagotovo šli, potem pa bomo videli, kako bo z odprtjem lokala,« pravi Bogomir.

O ostalih načrtih Gajserjevih pa več v prihajajoči majski številki Bistriških novic. (D.G., foto iz arhiva družine Gajser)