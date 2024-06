Makolčani odločno proti vetrnim elektrarnam na Boču

Danes je bil v Makolah shod občanov, ki so z žvižgavkami in glasnim vzklikanjem, izrazili svoj odločni NE postavitvi vetrnih elektrarn na Boču oziroma Plešivcu v občini Makole. Šele pred kratkim so presenečeni ugotovili, da bo na seji občinskega sveta prihodnji teden, tudi točka namenjena omenjenim vetrnim elektrarnam. To je med njimi povzročilo val ogorčenja, saj o tem niso bili obveščeni, zato so se začeli združevati v civilno iniciativo z namenom izraziti odločni ne. Danes sta se tako sestala župan Makol Franc Majcen in predstavnik občanov Boštjan Plaznik, ki je povedal: »Mislim, da smo se vsi skupaj danes tukaj zbrali, da županu povemo, da smo odločno proti postavitvi vetrnih elektrarn na Boču. Župan se približuje našemu mnenju. Še bolj pomembna stvar, kot sam razgovor z županom, pa je dejstvo, da vidim, da je podpore odločnemu ne vetrnim elektrarnam na Boču vedno več. Da je ne glede na to, da je danes delovni dan, tukaj veliko ljudi, ki so si vzeli dopuste za to, da jasno izrazijo svojo voljo.«

Po županovih besedah bo točka o vetrnih elektrarnah na Boču umaknjena iz dnevnega reda na prihodnji seji. Na omenjeno tematiko bo v prihodnje sklican zbor občanov, kjer bo investitor predstavil projekt. Župan je obljubil, da bo upošteval voljo ljudi, v to ga je prepričalo število podpisov, ki so jih krajani zbrali v nekaj dneh, zbiranje pa se bo tudi nadaljevalo. »Boli me, ker mi mnogi očitajo, da sem podkupljen, a vam zagotavljam, da nisem in nikoli ne bom. Lahko mirno spim. Zato vam tudi zagotavljam, da teh elektrarn na Boču ne bo.« (Foto: N. Sinkovič)