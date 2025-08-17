Makolčan Tim Gajser se je po štirih mesecih vrnil na dirke



Po skoraj štirih mesecih se je na dirke vrnil motokrosist Tim Gajser. Makolčan, ki je zaradi poškodbe na dirki v Švici izpustil kar devet preizkušenj za svetovno prvenstvo, je konec minulega tedna v Uddevalli na Švedskem začel dobro – kvalifikacije v elitnem razredu MXGP je končal na tretjem mestu. Na dirki pa je imel znova precej smole. V prvi vožnji se je boril za tretje mesto, a je po enem od skokov trčil z domačinom Isakom Giftingom in zaradi poškodb na motorju odstopil. Drugo vožnjo je Gajser končal kot sedmi, skupno pa zasedel 12. mesto. Zmagal je Francoz Romain Febvre, kije tudi vodilni v skupnem seštevku. Štiri dirke pred koncem sezone Gajser drži 10. mesto.

Gajser je ob poškodbi na šesti dirki v Švici vodil v skupnem seštevku. Na prvih petih dirkah je trikrat končal na prvem mestu. (Jure Mernik)

Foto: AMZS